Oroscopo Leone del 31 luglio 2017

Oroscopo del 31 luglio 2017 per i nati sotto il segno del Leone:

dall’amore all’indifferenza…

Con Venere da oggi in Cancro, potreste passare dall’amore all’indifferenza… Se siete in vacanza col partner, sarete una volta presenti e un’altra assenti: il bisogno di stare soli con voi stessi, sarà il modo per ricaricarvi di energie. Con questo transito, inoltre, non è escluso che qualche Leone si ponga parecchie domande rispetto alla coppia.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]