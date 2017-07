Oroscopo Leone del 4 luglio 2017

Oroscopo del 4 luglio 2017 per i nati sotto il segno del Leone:

energie latitanti…

Qualche piccolo problema dovuto alla mancanza di energie. Marte è infatti in Cancro, ma a partire dal 20 luglio, il pianeta entrerà nel vostro segno, di Fuoco, e le torneranno, saranno decuplicate! A quel punto vi accompagnerà una volontà d’acciaio e spirito competitivo che attualmente sono assenti. E l’arrivo, domani di Mercurio in Leone e Venere in Gemelli, saranno comunque un ottimo sostegno.

