Oroscopo Leone del 4 settembre 2017

Stupri in 8 mesi: 2.438. Stupratori: italiani 1.534, stranieri 904. L'isterica contabilità

ROMA - Stupri in 8 mesi, quelli del 2.017, finora. Li ha contati il Ministero degli Interni, la conta la pubblica il Corriere della Sera in un articolo di Fiorenza Sarzanini. Finora, ma ogni giorno la contabilità va aggiornata, contati 2.438 casi di stupro in Italia. Quelli denunciati. Secondo criminologi e investigatori per ogni caso di stupro denunciato ve ne sono nella realtà da tre a cinque subiti e taciuti....