Oroscopo Leone del 5 agosto 2017

Oroscopo del 5 agosto 2017 per i nati sotto il segno del Leone: far fronte a qualunque sfida…

Grande energia, volontà d’acciaio e molto autoritari… In qualche modo, sarete ingestibili. Attenzione, con questo atteggiamento che non concede diritto di parola o a dar prova di estrema gelosia – peraltro infondata – a non ferire chi vi circonda. Al contempo, siete anche nella posizione migliore per vincere in una competizione e far fronte a qualunque sfida.

