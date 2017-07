Oroscopo Leone del 5 luglio 2017

Oroscopo del 5 luglio 2017 per i nati sotto il segno del Leone:

amicizia e…

L’arrivo di Venere in Gemelli, per il vostro segno è una buona notizia: sia per l’amore che per le amicizie. Ma potreste anche iniziare una relazione d’amicizia in cui c’è una componente s******e. Quando non ci si vuole impegnare troppo questo tipo di rapporto è il più pratico… In coppia, grazie a piccoli cambiamenti nelle abitudini, ci sarà un riavvicinamento.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]