Oroscopo Leone del 6 agosto 2017

Oroscopo del 6 agosto 2017 per i nati sotto il segno del Leone:

un problema rafforza il legame…

Ci sono dei momenti in cui affrontare un problema di coppia, rafforza il legame e oggi, potrebbe essere uno di questi soprattutto se vi trovate in una fase di stallo. Nei prossimi giorni, potrebbe intensificarsi e, probabilmente, sarete costretti a prendere una decisione che, in ogni caso, sarà liberatoria. Parlate sinceramente e le nubi svaniranno.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]