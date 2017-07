Oroscopo Leone del 6 luglio 2017

Oroscopo del 6 luglio 2017 per i nati sotto il segno del Leone:

la risposta a tutto…

Mercurio sbarca nel vostro segno: sarete molto persuasivi e nessuno avrà interesse a contraddire il Leone, poiché qualsiasi argomento affronterete, avrete la risposta a tutto! Il che potrebbe rivelarsi fastidioso per chi vi ascolta: non avrà il potere di farvi ragionare poiché sarete convinti di avere in tasca la verità. Il che, nella maggior parte dei casi, sarà vero…

