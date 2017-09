Oroscopo Leone del 6 settembre 2017

Oroscopo del 6 settembre 2017 per i nati sotto il segno del Leone:

troppe certezze che…

Raramente dubitate di voi stessi ma da quando Nettuno è in Pesci, a volte capita… E non è un male. Spesso avete anche troppe certezze, idee che non rimettete mai in discussione, quando invece sarebbe utile il contrario… Ma attenzione: il dubbio non deve riguardare voi stessi ma soltanto le certezze, che possono frenare il vostro progresso.

