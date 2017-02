Oroscopo Leone del 8 febbraio 2017

Oroscopo del 8 febbraio 2017 per i nati sotto il segno del Leone: muoversi con gli altri…

La strada è sgombra d’ostacoli, nessun problema in vista: vi muoverete con gli altri e non contro, eviterete di eliminarli dai giochi… Avete bisogno, infatti, anche se non ne siete coscienti, del parere e delle idee di chi vi circonda, che vi spinge a porvi dei limiti. Giove vi fa ritenere di essere superiori agli altri, che potete fare meglio di loro e che non hanno alcuna utilità. Il che, ovviamente, è falso.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com