Oroscopo Leone del 8 luglio 2017

Oroscopo del 8 luglio 2017 per i nati sotto il segno del Leone:

attività noiose…

La Luna in Capricorno dà al fine settimana, un tono serio. A causa di fastidiosi e noiosi limiti domestici o lavorativi, lo svago sarà relegato in fondo alla lista… Non stiamo parlando di doveri, che pure talvolta vi imponete, ma di mettere ordine, selezionare, aggiornare la contabilità: attività che non scatenano, in chiunque, entusiasmo. Coraggio, il passaggio terminerà lunedì e la prossima settimana sarà di vostro gradimento.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]