Oroscopo Leone del 9 agosto 2017

Oroscopo del 9 agosto 2017 per i nati sotto il segno del Leone:

più comprensivi…

La congiunzione Sole-Marte nel vostro segno è ancora presente e vi spinge a partire in quarta per mostrare al mondo chi è il/la boss, pronti anche a scontrarvi! Ma la Luna in Pesci, oggi vi rende più comprensivi e, inoltre, avete tutto l’interesse a distendere le situazioni. Terza decade: arrivano nuovamente delle belle opportunità, come già accaduto alla fine del 2016 e inizio 2017.

