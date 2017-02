Oroscopo Leone del 9 febbraio 2017

Oroscopo del 9 febbraio 2017 per i nati sotto il segno del Leone: il ruolo di leader…

La Luna entra nel vostro segno: sarete voi stessi al massimo e giocherete in ruolo di leader. In ogni caso, evitate di essere eccessivamente autoritari… Chi vi circonda ha orgoglio, sensibilità e dovete fare attenzione; in caso contrario, potrebbero ribellarsi (seppure momentaneamente). E un incontro potrebbe concludersi a vostro vantaggio.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com