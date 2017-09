Oroscopo Leone del 9 settembre 2017

Oroscopo del 9 settembre 2017 per i nati sotto il segno del Leone:

gelosi…

A dispetto di ciò che pensate, la persona amata non vi appartiene. Oggi siete molto possessivi e non è da escludere una botta di gelosia… Il Leone è sempre possessivo e geloso ma mai come lo Scorpione: per fortuna non diventate ossessivi. Non tenete il rospo per voi, ne parlate col partner anche se ciò dovesse portare a una crisi. Non potete farne a meno!

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]