Oroscopo Pesci del 1 agosto 2017

Oroscopo del 1 agosto 2017 per i nati sotto il segno dei Pesci:

chi vi circonda non è facile da vivere…

Al lavoro o in vacanza, le persone che vi circondano non sono facili da vivere e come sempre, vi farete in quattro per sistemare le cose. Il che non impedirà che vi avveleniate la vita a causa del loro atteggiamento… Mettete uno stop. Abbiate il coraggio di farlo se volete ristabilire la pace. Non è escluso che per molti Pesci si tratti di fare un lavoro o delle riparazioni urgenti.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]