Oroscopo Pesci del 1 settembre 2017

Oroscopo del 1 settembre 2017 per i nati sotto il segno dei Pesci:

l’amore arriva quando…

Vi ponete delle domande, vi chiedete quando l’amore vi soddisferà pienamente come vorreste… La risposta? Quando non ve l’aspetterete più! Avete alte aspettative sui sentimenti che l’altro/a dovrebbe provare nei vostri confronti, pensate che l’amore possa risolvere qualsiasi cosa e che la vita, con una persona che vi ama, sarebbe decisamente migliore. Se pensate di amare voi stessi grazie a un’altra persona, allora aspetterete a lungo.

