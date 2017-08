Oroscopo Pesci del 10 agosto 2017

Pensioni, tutti i conti fan 67 (anni). Ma cuore (e pancia) ri-vogliono 65. E anche meno

Pensioni, tutti i conti fan 67 anni per andarci. Dal 2018 o comunque anche a tirarla in lungo dal 2021. Tutti i conti, proprio tutti, chiunque li faccia (ultima la Ragioneria di Stato) dicono che l'età anagrafica per andare in pensione deve salire nell'immediato futuro a 67 anni.