Oroscopo Pesci del 10 settembre 2017

Oroscopo del 10 settembre 2017 per i nati sotto il segno dei Pesci:

interlocutori scorbutici…

Mercurio e Marte in Vergine si oppongono al vostro Sole: avrete a che fare con interlocutori scorbutici! Oggi, e nei prossimi giorni, non chiedete niente alle persone di cui sopra… E se lavorate in team non sono esclusi battibecchi: in questo caso, sistemate rapidamente la questione, privilegiate il dialogo senza, ovviamente, farvi calpestare.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]