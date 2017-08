Oroscopo Pesci del 11 agosto 2017

Oroscopo del 11 agosto 2017 per i nati sotto il segno dei Pesci:

no alle spese impulsive…

Mancanza di limiti e, manco a dirlo, proprio sul fronte spese: attenzione, dunque, agli acquisti fatti in modo impulsivo. Il Pesci, tende a non dare molta importanza al denaro, non vuole o non può conservarlo per motivi spesso legati alla sua educazione. Speriamo che Saturno contro vi abbia insegnato o insegni, a limitarvi…

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]