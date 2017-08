Oroscopo Pesci del 12 agosto 2017

Oroscopo del 12 agosto 2017 per i nati sotto il segno dei Pesci:

riuscirete a sistemare tutto…

Le cose, grazie al buon aspetto tra Giove e Saturno, dovrebbero andare meglio, in particolare le questioni finanziarie. Se dovete una somma al fisco o a un altro ente, potreste trovare un accordo e liberarvi da un peso; e anche se ricevete un avviso di pagamento, non sarà terribile come pensavate, riuscirete a sistemare tutto.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]