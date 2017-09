Oroscopo Pesci del 12 settembre 2017

Oroscopo del 12 settembre 2017 per i nati sotto il segno dei Pesci:

affrontare una spiegazione…

Atmosfera tesa: probabilmente dovrete affrontare una spiegazione ma non riuscite a concentrare i pensieri. Chiedete consiglio a una persona di cui vi fidate, vi darà buone idee per gestire il confronti. Non partite perdenti, non c’è alcun motivo! Probabilmente il fatto riguarda un rapporto personale o di lavoro ma la gravità è più nella vostra mente che nella realtà.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]