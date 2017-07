Oroscopo Pesci del 13 luglio 2017

Oroscopo del 13 luglio 2017 per i nati sotto il segno dei Pesci:

più vulnerabili…

Vi sentite fragili, un po’ confusi: più vulnerabili, dunque, e dovete proteggervi. Se non siete in grado di farlo da soli, chiedete consiglio a un amico o un familiare, spiegate lo stato emotivo, che avete bisogno di una buona saggia e buona parola. Consiglio che vi aiuterà a proteggervi rispetto a una persona cui non sapete resistere e che, su voi, esercita potere.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]