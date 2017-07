Oroscopo Pesci del 14 luglio 2017

Oroscopo del 14 luglio 2017 per i nati sotto il segno dei Pesci:

una rinnovata determinazione…

L’assetto planetario astrale vi suggerisce di far tesoro di un errore commesso, e che vi ha turbato profondamente, così da evitare di ripeterlo. Di sicuro, farete in modo che non accada mai più e questa rinnovata determinazione, inoltre sarà uno stimolo per attuare cose molto importanti. Terza decade: morale a terra per una perdita, una frustrazione subite di recente. Il tempo, tranquilli, come sempre sistemerà tutto.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]