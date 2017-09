Oroscopo Pesci del 14 settembre 2017

Oroscopo del 14 settembre 2017 per i nati sotto il segno dei Pesci:

una giornata perfetta…

Perfect day, cantava Lou Reed, una giornata perfetta: la Luna in Cancro è in buon aspetto con Nettuno, aspetto che vi suggerisce di concretizzare le idee, dar voce alla creatività. Potrebbe essere molto gratificante! E l’amore, vi fa sognare… Nati in febbraio: un conflitto si riaccende e rischia di prendere una piega pericolosa.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]