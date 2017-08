Oroscopo Pesci del 15 agosto 2017

Oroscopo del 15 agosto 2017 per i nati sotto il segno dei Pesci:

prendere il fugone…

Luna in Gemelli vi piace poco e, in più, un amico o il partner potrebbero darvi buca oppure a prendere il fugone sarete voi… A volte, istintivamente, accade che qualcuno vi faccia “paura” poiché sentite che vuole arpionarvi ma a volte vi sbagliate, soprattutto in questo momento in cui la dissonanza Mercurio-Nettuno può farvi commettere errori di giudizio.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]