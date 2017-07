Oroscopo Pesci del 15 luglio 2017

Oroscopo del 15 luglio 2017 per i nati sotto il segno dei Pesci:

evitate eccessi…

L’umore migliora ma avete bisogno di gratificazioni ed è normale. Ma non spendete denaro in modo sconsiderato, non mangiate o bevete più del dovuto: in breve, evitate eccessi poiché la gratificazione potrebbe essere momentanea, poi ne paghereste il prezzo… Infine, non accettate un invito solo per dovere: fate soltanto ciò che vi piace veramente.

