Oroscopo Pesci del 16 agosto 2017

Oroscopo del 16 agosto 2017 per i nati sotto il segno dei Pesci:

provate a dire “no”…

Riflettete bene prima di dire “sì” a una richiesta. Al Pesci non piace dire “no” ma dovete provarci… Finché non lo farete non lo saprete e non è negando qualcosa a una persona che non vi vorrà più bene! Al contrario, è indispensabile porre dei limiti agli altri, altrimenti vi mangeranno vivi (soprattutto i nati intorno al 3,4,5 marzo).

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]