Oroscopo Pesci del 16 luglio 2017

Oroscopo del 16 luglio 2017 per i nati sotto il segno dei Pesci:

occhio alle spese…

Ottima giornata, l’unica accortezza è quella di evitare decisioni impulsive. Potreste, in effetti, decidere improvvisamente di aver assolutamente bisogno di qualcosa e questo qualcosa costa una fortuna… Come sempre non pensate ai problemi che ciò potrebbe comportare al conto in banca e rischiate di comprare in modo impulsivo.

