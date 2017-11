Oroscopo Pesci del 16 novembre 2017

Oroscopo del 16 novembre 2017 per i nati sotto il segno dei Pesci:

Lavoro o famiglia, vi sentite rispettati, stimati ma sia chiaro è perché al momento avete più fiducia in voi stessi, il che non può che farvi sentire soddisfatti! E in amore, soprattutto se siete preoccupati, inquieti per i sentimenti che una persona prova per voi, sarete ampiamente rassicurati. Più in generale, per una volta pensate solo a voi stessi e smettete di preoccuparvi per gli altri!

