Oroscopo Pesci del 17 aprile 2017

Oroscopo del 17 aprile 2017 per i nati sotto il segno dei Pesci: la vita in rosa…

L’arrivo, giovedì, del Sole in Toro vi farà sentire meglio, sicuramente più rilassati, avrete la tendenza a vedere la vita in rosa… L’invito, comunque, è quello di tenere i piedi per terra! Terza decade: continuate a sentirvi sotto pressione e perché volete realizzare velocemente qualcosa che, invece, necessita di tempo.

