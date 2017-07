Oroscopo Pesci del 17 luglio 2017

Oroscopo del 17 luglio 2017 per i nati sotto il segno dei Pesci:

determinati a progredire…

Determinati a progredire, vorreste fare di più ma nel minor tempo possibile. L’aspetto Mercurio-Saturno, tuttavia, potrebbe spingervi a una certa cautela: è positivo ma non buttate nel cassonetto nuove idee che, al riguardo, potrebbero esservi d’aiuto. Seconda decade: evitate di prendere decisioni, non fatevi coinvolgere in situazioni poco chiare.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]