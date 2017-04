Oroscopo del 19 aprile 2017 per i nati sotto il segno dei Pesci: la via di mezzo…

E’ noto il problema dei Pesci con i limiti: non ne avete affatto o, per reazione, ve ne imponete troppi, con la conseguenza che poi non avete più margini di manovra. Se possibile, trovate la giusta via di mezzo così da non sentirvi messi alle strette nella vita privata e, soprattutto nel lavoro.

