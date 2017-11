Oroscopo Pesci del 19 novembre 2017

Oroscopo del 19 novembre 2017 per i nati sotto il segno dei Pesci:

In questo momento volete sentirvi liberi ma oggi, ci sono degli impegni che non potete glissare e che vi daranno la sensazione di essere in prigione… Non esagerate e guardate le cose con maggiore distacco! La giornata, tuttavia, potrebbe rivelarsi utile e mettere in discussione alcuni rapporti che ormai hanno fatto il loro tempo, non aggiungono nulla alla vostra vita.

