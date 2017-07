Oroscopo Pesci del 2 luglio 2017

Oroscopo del 2 luglio 2017 per i nati sotto il segno dei Pesci:

concentrati esclusivamente su…

I passaggi planetari fanno arrivare un’importante amicizia oppure la nascita di una storia d’amore… E voi rischiate di concentrarvi esclusivamente sulla persona in questione ma per voi è positivo? Può essere se il sentimento è sinceramente ricambiato ma se pensate, anche per un solo istante, di essere in qualche modo manipolati considerate la possibilità, almeno per il momento, di prendere le distanze.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]