Oroscopo Pesci del 2 settembre 2017

Oroscopo del 2 settembre 2017 per i nati sotto il segno dei Pesci:

dimenticare chi…

Un amico si sente trascurato e potrebbe farvi una lezioncina… A volte, in effetti, tendete a dimenticare chi non si trova nel vostro raggio d’azione. Non lo ignorate completamente, è ovvio, ma lo mettete da parte ed è logico che l’altro aspetti che a telefonare o scrivere un messaggio siate voi. E aspetta invano, poiché semplicemente non ci pensate…

