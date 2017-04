Oroscopo Pesci del 20 aprile 2017

Oroscopo del 20 aprile 2017 per i nati sotto il segno dei Pesci: essere ascoltati…

Il Sole entra in Toro ed è un passaggio favorevole alla vostra espressione personale, il meglio per essere ascoltati! Ma non solo, grazie a Plutone, nei prossimi mesi potreste fare dei cambiamenti nel settore delle amicizie. Alcune, attualmente, vi sembra esercitino una sorta di controllo e per contrastarle dovete mostrare la massima fermezza.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]