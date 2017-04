Oroscopo Pesci del 21 aprile 2017

Oroscopo del 21 aprile 2017 per i nati sotto il segno dei Pesci: nervosi…

Marte arriva in Gemelli e sarete nervosi, un nulla vi contrarierà e, sembra, che solo svolgendo qualche attività – sport? – vi permetterà di eliminare lo stress. Il pianeta crea conflitti interiori, o con un familiare, ma visto che non vorrete problemi, il rischio è che accumuliate energie negative. Fate in modo di tirarle fuori!

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]