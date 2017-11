Oroscopo Pesci del 21 novembre 2017

Oroscopo del 21 novembre 2017 per i nati sotto il segno dei Pesci:

una fase importante…

Avete attraversato una fase molto importante, lavorato molto pensando al futuro e ai vostri obbiettivi. E ora, potreste scoprire che modificare alcuni programmi o progetti vi porterà ancora più lontano… Avete spazzato via vecchie sovrastrutture, c’è più ambizione e sicuramente intraprenderete qualcosa di solido. Terza decade: una polemica in casa.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]