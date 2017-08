Oroscopo Pesci del 22 agosto 2017

Oroscopo del 22 agosto 2017 per i nati sotto il segno dei Pesci:

per raggiungere un obbiettivo…

La congiunzione Luna-Nettuno odierna, vi rammenta che per andare dritti al punto non dovete disperdervi né sognare troppo. Nulla si realizza come per magia… Avete la tendenza a pensarlo ma non c’è da crederci troppo. Per raggiungere un obbiettivo occorre impegno e sforzo: non c’è un’altra soluzione e lo sapete molto bene.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]