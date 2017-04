Oroscopo Pesci del 22 aprile 2017

Oroscopo del 22 aprile 2017 per i nati sotto il segno dei Pesci: un mondo immaginario…

Fine settimana in cui vi immergerete in un mondo immaginario in cui tutto si snoda secondo i vostri desideri, per quanto riguarda il denaro o i dispiaceri d’amore. Il ritorno sulla Terra, ovviamente, potrebbe essere brusco… In particolare per i nati dopo il 18 marzo che, in questo momento, si trovano in difficoltà.

