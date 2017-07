Oroscopo Pesci del 22 luglio 2017

Oroscopo del 22 luglio 2017 per i nati sotto il segno dei Pesci:

tutto il peso…

Il Sole sbarca in Leone e non va molto d’accordo con il vostro segno: sarete suscettibili e interpreterete di traverso gli sguardi e l’atteggiamento di chi vi circonda. E’ pur vero che un amico, o un familiare, potrebbe esagerare nelle richieste, implicite o chiare, di farvi carico di attività che sarebbe meglio condividere, così che non vi ritroviate con tutto il peso che grava sulle vostre spalle. E stessa cosa nel lavoro: impedite ai colleghi di scaricare i loro compiti a voi!

