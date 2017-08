Oroscopo Pesci del 23 agosto 2017

Oroscopo del 23 agosto 2017 per i nati sotto il segno dei Pesci:

mettete da parte l’intuito e…

Il Sole in Vergine si oppone al vostro segno e vi invita a riflettere prima di agire o prendere una decisione. Per il momento, mettete da parte il vostro famoso intuito: non vi sarebbe utile e, anzi, potrebbe indurvi a commettere degli errori. Ma questo periodo, può rappresentare un’occasione per fare incontri o lavorare in team. Nelle prossime settimana, inoltre, potrebbe arrivare una proposta e ad attendervi c’è un bel progresso.

