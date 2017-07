Oroscopo Pesci del 23 luglio 2017

Oroscopo del 23 luglio 2017 per i nati sotto il segno dei Pesci:

coraggio e determinazione…

La Luna Nuova in Leone vi regala coraggio, determinazione: avrete trilioni di cose da fare e, con metodo, arriverete al punto. E tutti ammireranno il vostro modo di fare, l’organizzazione che, ammettetelo, non è sempre la vostra principale qualità. Non è escluso, come detto ieri, che abbiate un battibecco con una persona che vorrebbe accollarvi delle responsabilità. Puntate i piedi, vanno equamente divise.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]