Oroscopo Pesci del 24 agosto 2017

Oroscopo del 24 agosto 2017 per i nati sotto il segno dei Pesci:

generosi ma…

Spesso molto generosi con il vostro denaro, attualmente la vita vi bacchetta ogni volta che oltrepassate i limiti e vi mostra la stra da percorrere. Potete essere generosi, sicuro!, ma non deve andare a vostro detrimento. Fare del bene non deve, mai, fare del male a voi! Trovate un equilibrio tra l’impulso di dare senza riflettere e la ragione che, invece, vuole che non dobbiate “pagare” per la vostra generosità.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]