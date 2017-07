Oroscopo Pesci del 24 luglio 2017

Oroscopo del 24 luglio 2017 per i nati sotto il segno dei Pesci: mettete dei limiti…

Dovreste trovare il modo per mettere dei limiti ad alcune persone. In caso contrario, finireste per dimenticare voi stessi ma a vantaggio degli altri che, come sempre, ne approfitteranno a man bassa perché non avete saputo imporvi dall’inizio! Per timore di non essere amati? Sicuramente. Ma il fatto di schiacciare la vostra personalità a favore dell’altro non è una prova d’amore. La sottomissione, è noto, non è amore…

