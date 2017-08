Oroscopo Pesci del 25 agosto 2017

Oroscopo del 25 agosto 2017 per i nati sotto il segno dei Pesci:

accettate una sfida…

Vietata la tentazione di modificare un progetto per renderlo più facile da concretizzare: prendete in considerazione il contrario e accettate la sfida! Potreste scoprire che siete più che all’altezza e la fiducia in voi stessi incoraggiarvi andare avanti. Pensare in grande, ora può portare a una bella trasformazione di vita.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]