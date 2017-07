Oroscopo Pesci del 25 luglio 2017

Oroscopo del 25 luglio 2017 per i nati sotto il segno dei Pesci:

più comprensivi ma…

Mercurio in Vergine, da oggi vi chiede di mostrarvi più comprensivi e aperti con chi vi circonda, il che non vuol dire farvi schiacciare… Potreste ascoltare attentamente gli altri o essere cocciuti poiché le loro opinioni non collimano con le vostre. Non è escluso che ci sia qualche piccola preoccupazione per una persona cara.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]