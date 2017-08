Oroscopo Pesci del 26 agosto 2017

Oroscopo del 26 agosto 2017 per i nati sotto il segno dei Pesci:

coccole a chi amate…

Con Venere in Leone non avrete slanci d’amore appassionati: sarà coccolando chi amate, offrendo il vostro aiuto che esprimerete i vostri sentimenti. Le sosterrete moralmente e riuscirete a infondere un po’ di autostima. Per alcuni Pesci, in ogni caso, c’è la possibilità di rivedere una persona che non incontrate da tempo: può essere una piacevole opportunità per riprendere a frequentarvi in modo regolare.

