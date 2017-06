Oroscopo Pesci del 26 giugno 2017

Oroscopo del 26 giugno 2017 per i nati sotto il segno dei Pesci: aprire gli occhi…

Una conversazione o una lettura, potrebbero avere il pregio di aprirvi gli occhi rispetto a un amico o un familiare, non escluso il partner. Un rapporto di cui abbiamo parlato spesso e che è nocivo. In alcuni momenti ve ne rendete conto mentre in altri lo negate…. Invece dovreste assolutamente agire per mettere dei limiti: a voi o all’altra persona.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]