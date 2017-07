Oroscopo Pesci del 26 luglio 2017

Oroscopo del 26 luglio 2017 per i nati sotto il segno dei Pesci:

dolci e gentili ma…

I passaggi astrali non vi incitano al compromesso e potreste entrare in rotta di collisione con un collega o un familiare che cercano di imporvi le loro leggi. Dolci e gentili, ma solo in apparenza, quando vi provocano, come in questi giorni, reagite come si deve. Nati intorno al 4 marzo: qualcosa potrebbe darvi la prova di aver fatto una scelta sbagliata.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]