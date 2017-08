Oroscopo Pesci del 27 agosto 2017

Oroscopo del 27 agosto 2017 per i nati sotto il segno dei Pesci:

qualcuno sembra resistervi…

Domenica in cui siete infastiditi: qualcuno, o qualcosa, sembra resistervi e non sapete come ottenere ciò che volete. Ma è solo un fatto momentaneo! Dovete essere solo pazienti e cercare di capire il perché e il come della situazione che, con un atteggiamento maldestro, o in assenza di una buona tattica, è destinata ad accentuarsi. Se arrivano consigli di persone fidate, ascoltateli.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]